La pauvreté bondit dans l'Argentine sous l'austérité de Milei

Sur une population de près de 47 millions d'Argentins, 52,9%, vivaient sous le seuil de pauvreté sur les six premiers mois de l'année, contre 41,7% au second semestre 2023, selon les chiffres de l'Institut national de statistiques (Indec), les premiers couvrant la présidence Milei.

La pauvreté en Argentine a atteint 52,9% de la population au premier semestre, un bond de plus de 11 points sur six mois, portant sur la période d'austérité menée par le président ultralibéral Javier Milei depuis décembre.

Javier Milei, économiste "anarcho-capitaliste" comme il se décrit, mène depuis neuf mois une politique d'austérité drastique, qui a vu en particulier une dévaluation brutale du peso de 54% fin 2023, et un assèchement de la dépense publique, au nom de l'objectif "zéro déficit" budgétaire.

L'indigence, ou extrême pauvreté, sous le seuil d'un panier alimentaire de 107.000 pesos (109 dollars) a elle aussi fortement augmenté: 18,1% de la population. Un saut de plus de 6 points.

- Récession -

Cette thérapie "de choc" a entraîné une décélération marquée de l'inflation, ramenée à autour de 4% mensuels (contre 17% en moyenne par mois en 2023) et des équilibres budgétaires mensuels successifs, sans précédent depuis 15 ans.

Mais elle a aussi conduit à une forte récession (-3,5% prévus à fin 2024), une baisse d'activité et des milliers de pertes d'emploi: le chômage est passé en un an de 6,2% à 7,7%. Un chiffre qui ne dit rien, pourtant de l'impact sur l'énorme secteur informel (qui représente plus de 45% de l'emploi total).

Viviana Quevedo est un des visages de cette pauvreté. Cette mère célibataire de 57 ans, femme de ménage, a perdu son travail en décembre, quand ses employeurs au pouvoir d'achat rogné, ont réduit les dépenses non essentielles, comme tant d'autres dans la classe moyenne.