La pêche au saumon interdite pour la deuxième année consécutive en Californie

La pêche au saumon va être interdite pour une deuxième année d'affilée au large des côtes californiennes, ont annoncé les autorités américaines, à cause du déclin dramatique de l'espèce, aggravé ces dernières années par le changement climatique.

"Alors que nous avons bénéficié d'hivers pluvieux et humides cette année et l'année dernière, les saumons qui bénéficieront de ces conditions ne devraient pas revenir en Californie avant 2026 ou 2027", a expliqué Charlton Bonham, le directeur du département californien de la pêche et de la faune sauvage, dans un communiqué publié mercredi.

"Les saumons de la saison de cette année ont été affectés par les facteurs environnementaux difficiles présents il y a trois à cinq ans", a-t-il ajouté.

La Californie a connu des sécheresses chroniques ces vingt dernières années, aggravées par le réchauffement climatique.