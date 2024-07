"La pire période arrive ": au moins 27 millions de personnes impactées par la sécheresse en Afrique

"Lorsque l'on se rend dans les zones rurales productrices d'Afrique australe, on voit un scénario dévasté", a indiqué Lola Castro, directrice régionale par intérim, PAM à nos confrères de l'AFP. "Le maïs est totalement sec et épuisé, il n'a pas poussé et les gens essaient vraiment de trouver par eux-mêmes ce qu'il faut faire pour pouvoir nourrir leurs familles, se nourrir eux-mêmes et conserver des moyens de subsistance normaux là où ils se trouvent." Une situation de pire en pire en Afrique. "C'est très compliqué parce que nous avons connu une période de sécheresse très importante. En fait, certains documents indiquent qu'il s'agit de la plus grande sécheresse depuis cent ans. Les gouvernements sont très inquiets de l'évolution de la situation et ces pays sont le Malawi, la Zambie, le Zimbabwe, le Lesotho et la Namibie, oui, ces cinq-là, mais d'autres pays touchés n'ont pas encore déclaré l'état d'urgence."

Une sécheresse record qui a déjà dévasté les récoltes dans toute l'Afrique australe, provoquant la faim chez des millions de personnes et poussant cinq pays à déclarer une catastrophe nationale, entre désormais dans sa pire phase, a prévenu l'ONU.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a dit s'attendre à une augmentation du nombre de personnes ayant du mal à se nourrir.