La Sûreté de l'État s'inquiète de la guerre hybride menée par la Russie: "Ils veulent prouver leur capacité à créer la panique"

La Belgique fait face à une montée des menaces extérieures, entre la guerre hybride menée par la Russie – qui multiplie espionnage et cyberattaques –, et la radicalisation djihadiste visant de plus en plus de jeunes. Pour y répondre, la Sûreté de l’État a presque doublé ses effectifs en quatre ans, prenant très au sérieux chaque incident susceptible de fragiliser la sécurité nationale.