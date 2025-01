L'Union européenne a besoin du roi Philippe: il pourrait appliquer une loi belge vieille de 81 ans... pour sanctionner la Russie

Alors que la Hongrie menace de bloquer le renouvellement des sanctions contre la Russie, l'Union européenne envisage de faire appel à une loi belge vieille de 81 ans et au Roi Philippe pour sauvegarder les avoirs russes gelés.

L'Union européenne se prépare à un scénario inédit: la Hongrie, dirigée par Viktor Orbán, pourrait mettre son veto au renouvellement des sanctions contre la Russie. Face à cette menace, l'UE envisage de faire appel à une loi belge datant de 1944 et au Roi Philippe pour sauvegarder les avoirs russes gelés, comme le révèle The Financial Times.

Viktor Orbán a informé les dirigeants européens qu'il pourrait bloquer le renouvellement des sanctions contre la Russie, qui nécessite l'unanimité des États membres. Il attend l'investiture du nouveau président américain pour prendre sa décision. Si les États-Unis assouplissent leurs sanctions, la Hongrie demandera à l'UE d'en faire autant.