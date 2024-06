La Syrie va démobiliser des dizaines de milliers de réservistes

En raison de la guerre, la durée de la période de réserve a été prolongée à plusieurs reprises et est actuellement fixée à six ans. Des conscrits ayant servi le nombre d'années requis ont en outre été retenus.

Avant le déclenchement en 2011 de la guerre civile qui a morcelé la Syrie, les hommes âgés de 18 ans et plus étaient tenus d'effectuer un service militaire obligatoire allant de 18 mois à deux ans, à l'issue duquel ils devenaient réservistes.

Mais en 2015, des experts militaires occidentaux estimaient qu'elle avait perdu la moitié de ses effectifs en raison des morts et des désertions pendant le conflit.

L'armée syrienne est généralement composée de volontaires, de conscrits et de réservistes.

"Des dizaines de milliers de personnes seront démobilisées jusqu'à la fin de l'année, et il en ira de même l'année prochaine", a déclaré le général de division Ahmed Youssef Sleimane dans une interview à la télévision syrienne.

Avec le soutien de la Russie et de l'Iran, de milices locales et de combattants notamment du Hezbollah libanais, l'armée syrienne a toutefois réussi à reprendre près des deux tiers du pays aux rebelles et aux jihadistes.

Les réservistes seront démobilisés successivement, selon le général Sleimane, sur la base d'un plan en trois étapes qui sera mis en oeuvre de juillet à octobre 2025. La durée de la période de réserve sera de deux ans tout au plus.