L'administration Trump licencie des chercheurs alors que le pays est "potentiellement au bord d'une nouvelle pandémie"

L'administration Trump a licencié des chercheurs assurant la surveillance épidémiologique, alors que les États-Unis sont "potentiellement au bord d'une nouvelle pandémie", prévient un épidémiologiste des Centres de prévention et de lutte contre les maladies.

Selon un épidémiologiste des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ayant supervisé ce programme et s'exprimant sous couvert de l'anonymat, près de la moitié des quelque 140 chercheurs de ce programme ont été notifiés de leur licenciement.

"Nous sommes potentiellement au bord d'une nouvelle pandémie et nous virons des personnes qui ont probablement plus d'expertise que n'importe qui d'autre dans le pays", a-t-il prévenu, en référence à la grippe aviaire.

Le virus H5N1 circule fortement aux États-Unis dans les élevages de volailles et de bovins et a contaminé près de 70 personnes depuis début 2024 et fait un mort, faisant craindre aux experts une potentielle pandémie s'il venait à muter.

Surnommés les "détectives des maladies", les chercheurs licenciés travaillaient pour le service d'intelligence épidémiologique, "l'un des programmes les plus prestigieux des CDC", explique Amesh Adalja, spécialiste en maladies infectieuses à l'université Johns Hopkins.