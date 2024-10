L'Amérique de Trump face à la vision de Kamala Harris: à une semaine du scrutin, les Etats-Unis sont plus divisés que jamais

Partager:

Dans une campagne électorale marquée par des thèmes clivants tels que l'immigration et l'avortement, les électeurs américains se trouvent à un carrefour. Entre les partisans fervents de Donald Trump, qui prônent un renforcement des frontières, et ceux de Kamala Harris, déterminés à défendre le droit à l'avortement, chaque bulletin de vote pourrait s'avérer décisif dans un climat politique de plus en plus tendu.

Donald Trump ou Kamala Harris, certains ont déjà fait leur choix. Parmi les sujets majeurs de cette campagne : l'immigration et l'avortement, deux thèmes qui divisent plus que jamais les électeurs. "Trump doit reprendre les choses en mains et faire ce qui est juste pour notre pays", déclare une supportrice du candidat républicain. "Il est important que le pays entier voie que les habitants d'Arizona vont se battre pour le droit à l'avortement", indique un soutien de Kamala Harris. Avec plus de 15 % d'indécis, tout peut basculer, même la démocratie. À lire aussi Donald Trump est-il un "nazi"? Le candidat républicain répond lui-même à la question lors d'un meeting L'immigration vue comme un danger, ou une opportunité John, 68 ans, est propriétaire d'un ranch dont le domaine touche la frontière entre l'Arizona et le Mexique. Lorsqu'il longe le mur construit par Donald Trump, décrit comme infranchissable, il se sent trahi. "Tout le monde peut rentrer aux États-Unis. On ne sait pas qui sont ces gens. Et le gouvernement s'en fiche", explique John. Sur le mur, les dates auxquelles les barrières ont été cassées sont inscrites. Pour John, ce fameux mur n'est qu'une passoire. "À l'intérieur de la barrière, il y a du ciment. Donc, une fois qu'ils ont scié, ils cassent le béton avec une masse." Cet éleveur explique qu'à chaque fois que les migrants passent, ils font peur à ses vaches, qui perdent du poids. Et lui, perd de l'argent.

Dans cet État, le flux de migrants est passé de 16 % en 2020 à 35 % en 2024. "Quand Donald Trump était président, la frontière était surveillée. Mais avec Biden, c'est complètement hors de contrôle", poursuit l'éleveur. À 160 km de là, Tray et son fils Kyle sont fiers de leur mode de vie. Pour eux, ceux qui franchissent la frontière sont des menaces potentielles, voire des criminels. "Avec le mur, Trump a montré qu'il avait la solution. Ce n'est pas pour autant qu'il est anti-humanitaire. Il essaie de protéger le pays." À lire aussi Une "fête de l'amour": Donald Trump défend son meeting marqué par des propos racistes Sans cette main-d'œuvre, nous devrions arrêter Cette fois, c'est à Lincoln, dans le Nebraska, que nous nous rendons, à 1600 km au nord de l'Arizona. Dans cet État, se trouve une usine Kawasaki. Environ 30 % de la main-d'œuvre est constituée de travailleurs immigrés. "Si nous n'avons pas cette main-d'œuvre, nous devrions arrêter le travail, refuser des commandes ou fabriquer ailleurs, dans un autre pays", déclare le chef d'usine. Ces travailleurs viennent du Mexique, du Nicaragua ou encore du Guatemala. Le Nebraska est leur nouvel El Dorado. "Nous aimons le calme, l'absence de bouchons, le coût de la vie et le faible taux de criminalité", explique un travailleur immigré. Une autre ajoute : "Je suis partie de zéro à faire des câbles, j'ai eu des difficultés avec l'anglais. Mais avec le temps, on apprend au fur et à mesure."