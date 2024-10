Pour Georges, un Belge installé aux Etats-Unis, si Donald Trump revient au pouvoir "ce sera un cauchemar"

Cette fin de campagne aux Etats-Unis, tout est très tendu. Ce scrutin est le plus serré de l'histoire moderne des Etats-Unis. Alors comment les Américains vivent-ils cette campagne ? Quels sont leurs espoirs ? L'une de nos équipes a pu rencontrer un couple belgo-américain. Lui est installé aux Etats-Unis depuis 40 ans. Elle est américaine et suit la politique de très près.

Ils se projettent déjà vivre à Liège, prendre le tram, se promener en centre-ville, et s'installer dans la cité ardente. "Si Trump revient à la présidence, on retournera ici, à Liège", disent Georges, liégeois d'origine, et Keven, née à Washington. Pour ce couple, un autre mandat de Donald Trump à la Maison Blanche est inconcevable. "C'était le chaos total sous Trump. Rien d'autre ne comptait pour lui que le pouvoir, c'est un égomane", explique Georges. Il ajoute : "Aujourd'hui, c'est encore pire. Il a vieilli, il est plus amer et revanchard. Si Trump passe, ce sera un cauchemar."

Il fait ressortir le pire chez les gens

Son épouse Keven, ancienne journaliste ayant remporté le prestigieux prix Pulitzer, a longtemps couvert la politique américaine. Elle n'a jamais vu une campagne présidentielle aussi mouvementée. "J'ai couvert de nombreuses campagnes durant ma carrière, mais celle-ci est différente. Donald Trump est vraiment un personnage particulier. Il fait ressortir le pire chez les gens."