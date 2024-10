Donald Trump est-il un "nazi"? Le candidat républicain répond lui-même à la question lors d'un meeting

Donald Trump a affirmé lundi être "le contraire d'un nazi" après plusieurs jours de polémiques autour des penchants potentiellement autoritaires du candidat républicain à la Maison Blanche.

A une semaine d'un scrutin particulièrement incertain entre la candidate démocrate Kamala Harris et Donald Trump, ce dernier est sous le feu des critiques pour d'anciennes déclarations qu'il aurait tenues et après un meeting à New York marqué par des propos racistes.