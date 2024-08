L'armée israélienne dit avoir tué trois "terroristes du Hamas" en Cisjordanie

Parmi ces trois combattants se trouvait le responsable du Hamas dans la ville de Jénine, Wassem Hazem, ont affirmé l'agence du renseignement intérieur Shin Bet et la police israélienne sur X (anciennement Twitter). "Wassem Hazem a été éliminé dans une opération de contre-terrorisme dans la région de Samarie. Il a été identifié au côté d'une cellule terroriste, dans un véhicule. (...) Il était impliqué dans l'organisation et l'exécution de fusillades et d'attaques à l'explosif, et a continuellement fait progresser les activités terroristes dans les régions de Judée et de Samarie", a précisé la police.

Des témoins ont rapporté à l'AFP une frappe israélienne sur une voiture à Zababdeh, au sud-est de Jénine. Ils assurent que des soldats israéliens ont inspecté la voiture après la frappe. Un journaliste de l'AFP sur place a vu des restes humains sortis de la voiture par des ambulanciers.