Un immense nuage de sable du Sahara traverse la Belgique: quelles conséquences sur la santé ?

Les fines particules de sable du Sahara sont transportées par des masses d'air chaud, qui viennent directement du sud de l'Europe. "Une dépression sur le Sahara a soulevé toute une série de poussières. Elles sont transportées en altitude jusque chez nous. On a un flux d'air qui va quasiment du Sahara jusque chez nous", explique Sébastien Doutreloup, climatologue à l'université de Liège.

En avril dernier, ce phénomène nous offrait un spectacle saisissant : un ciel voilé, teinté de jaune et d'orange. Mais il n'est pas sans danger : il peut provoquer des difficultés respiratoires chez les enfants et les personnes souffrant de maladies pulmonaires. "Ces particules vont pénétrer les voies respiratoires supérieures, et donc la trachée et les bronches, éclaire Olivier Michel, pneumo-allergologue au centre hospitalier CHIREC. Et puis, se déposer dans les petites bronches et les poumons profonds et occasionner des troubles respiratoires bronchiques, mais aussi pulmonaires".