Plus chaud et plus sec que jamais: avec un pic à 20,2 degrés, ce mois de mars bat tous les records

Ce mois de mars bat tous les records en matière de chaleur : un pic à plus de 20 degrés a été enregistré à Uccle. C'est le 21 mars le plus chaud depuis 1938. En l'espace de trois semaines, nous avons eu plus de soleil que durant tout l'hiver.

"On a encore battu un nouveau record journalier aujourd'hui puisque pour la première fois, on a dépassé la barre de 20 degrés à Uccle. On bat un record qui datait de 1938 pour un 21 mars, et c'est le quatrième record journalier qu'on bat depuis une trentaine de jours", explique ainsi Pascal Mormal, météorologue à l'IRM.

En météo, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Malgré la couverture nuageuse qui entrave les rayons du soleil, il fait plus chaud qu'il n'a jamais fait un 21 mars. "Ça fait du bien au moral, les gens sont plus joyeux", confie une passante, profitant du soleil.

La station de référence à Uccle a précisément enregistré 20,2 degrés celsius. Le thermomètre a même atteint plus de 23 degrés dans le Limbourg. Il fait donc chaud, mais aussi lumineux, après un hiver trop sombre. "En date du 21 mars, on a déjà dépassé les 150 heures d'ensoleillement et il faut savoir que c'est déjà plus que l'ensemble de l'hiver 2024-2025 où à l'époque, on avait seulement eu 143 heures et 45 minutes d'ensoleillement", ajoute Pascal Mormal.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Belges sont heureux de ce changement de météo, comme le dit ce promeneur : "En Belgique, ça fait du bien quand il fait beau comme ça et qu'il pleut moins". Et il pleut effectivement moins, beaucoup moins même. Seulement 1,3 litre par mètre carré depuis le début du mois. Ça n'est jamais arrivé depuis le début des relevés en 1833.