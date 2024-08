L'Australie s'attaque à la qualité de l'eau pour protéger la Grande barrière de corail

L'Australie a annoncé vendredi un plan de plusieurs millions de dollars visant à améliorer la qualité des eaux au niveau de la Grande barrière de corail afin de protéger le plus grand écosystème corallien au monde.

La ministre de l'Environnement, Tanya Plibersek, a indiqué que 130 millions de dollars (117 millions d'euros) seront consacrés à réduire le ruissellement des nutriments et des pesticides, améliorer la gestion des espèces envahissantes et des terres au niveau les plus vulnérables du récif.

La Grande barrière de corail, qui s'étend sur 2.300 km le long de la côte de l'Etat du Queensland (nord-est de l'Australie), est considérée comme la plus grande structure vivante du monde. Elle abrite une biodiversité extrêmement riche, avec plus de 600 espèces de coraux et 1.625 espèces de poissons.