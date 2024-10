L'Autorité palestinienne annonce 16 morts après une frappe israélienne en Cisjordanie

"Dans le cadre d'une opération conjointe des forces armées et du Shin Bet (l'agence de sécurité intérieure d'Israël, NDLR), l'armée de l'Air israélienne a mené une frappe sur Tulkarem", indique un bref communiqué militaire israélien.

Tulkarem fait partie des villes et camp de réfugiés palestiniens visé fin août par une offensive à grande échelle de l'armée israélienne contre les groupes armés en lutte contre Israël dans le nord de la Cisjordanie.

L'avion israélien a "frappé une cafétéria au rez-de-chaussé d'un immeuble de trois étages", a également indiqué à l'AFP Alaa Sroji, militant social. "Il y a de nombreuses victimes à l'hôpital, a-t-il ajouté, "des enfants, des jeunes tués, et le nombre (final) n'est pas encore connu".

Depuis le début de la guerre le 7 octobre dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et le Hamas, plus de 700 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou colons israéliens en Cisjordanie, selon des données du ministère de la Santé palestinien, et au moins 24 Israéliens, parmi lesquels des soldats, y ont péri dans des attaques palestiniennes ou dans des opérations militaires, selon des données officielles israéliennes.