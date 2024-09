Le bilan des frappes israéliennes grimpe à 274 morts, selon le ministre de la Santé

L'inquiétude a gagné la capitale, Beyrouth, jusque-là épargnée par le conflit entre le Hezbollah pro-iranien et Israël. Nazir Rida, un journaliste, a précipitamment quitté Beyrouth pour aller sous les bombes chercher sa famille, qui habite dans le village de Babiliyé. "Personne ne s'attendait à cette escalade soudaine", dit-il à l'AFP, alors qu'il est pris dans un embouteillage à Saïda. "Je suis allé à mon travail à Beyrouth et j'ai laissé mes enfants dans le village, considéré plus sûr que la banlieue sud de Beyrouth".

"Toute escalade supplémentaire de cette situation dangereuse pourrait avoir des conséquences profondes et dévastatrices", a dénoncé lundi la Force intérimaire des Nations unies (Finul), alors que le mouvement islamiste libanais Hezbollah riposte aux attaques israéliennes. "Non seulement pour les personnes vivant de part et d'autre de la ligne bleue, mais aussi pour l'ensemble de la région", a indiqué la force des Casques bleus, en référence à la ligne de démarcation fixée par l'Onu entre le Liban et Israël.

"Les attaques contre les civils ne sont pas seulement des violations du droit international, mais pourraient constituer des crimes de guerre", a-t-elle ajouté.