Le Canada veut réparer le système "défectueux" de protection des enfants autochtones

"Le jour où les familles cesseront d'être déchirées est à notre portée", a-t-elle ajouté, ne pouvant retenir ses larmes à de multiples reprises lors de cette annonce. "Il s'agit de redonner le contrôle aux communautés et aux familles pour qu'aucun enfant ne grandisse sans être entouré d'amour, de culture et d'une langue permettant de savoir qui il est".

Les populations autochtones du Canada connaissent des niveaux de pauvreté plus élevés et une espérance de vie plus faible que les autres Canadiens, sont plus souvent victimes de crimes violents, de toxicomanie et d'incarcération.