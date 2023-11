Le chef du Pentagone en Ukraine pour rassurer sur le soutien américain

Le voyage à Kiev - en train depuis la Pologne - est le deuxième du chef du Pentagone depuis que la Russie a lancé son invasion.

Washington est de loin le principal fournisseur d'aide militaire à Kiev, et une réduction de l'aide américaine porterait un coup dur à l'Ukraine et ses efforts pour libérer le Sud et l'Est occupés du pays.

- Assaut russe sur Avdiïvka -