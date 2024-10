Le choc du 7 octobre: récit du jour le plus meurtrier de l'histoire d'Israël

Voici la chronologie de la journée la plus meurtrière en Israël depuis sa création en 1948, dont le bilan s'élève à 1.205 morts, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes et incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza.

Le Hamas dit avoir tiré quelque 5.000 projectiles dans le cadre d'une offensive baptisée "Déluge d'Al-Aqsa", en référence à la mosquée d'Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, située à Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël.

Dans le même temps, des combattants du Hamas -- le mouvement dira plus tard qu'ils étaient 1.200 -- se précipitent sur la frontière à bord de motos, de camionnettes, de petits bateaux à moteur et même de paramoteurs.

Ils utilisent des explosifs et des bulldozers pour franchir la barrière séparant la bande de Gaza d'Israël et commettent des attaques dans une cinquantaine d'endroits, tuant à l'aveugle dans des kibboutz, des bases militaires et un festival de musique où les assaillants se livrent à une tuerie de masse.

Dans les kibboutz, ils vont de maison en maison et abattent des habitants et se livrent à des agressions sexuelles d'une ampleur encore difficile à évaluer.