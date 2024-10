Le comté de Clallam, dernier baromètre de la présidentielle américaine

Pour savoir qui s'assoira derrière le Bureau ovale en janvier, il faut être complètement à l'ouest.

Plus exactement au point le plus à l'ouest des Etats-Unis continentaux, dans le comté de Clallam, qui a toujours désigné le vainqueur de la présidentielle depuis 1980.

Dans ce pays de montagnes généreusement boisées et copieusement arrosé, séparé du Canada et de Seattle par des bras de mer, la majorité des 78.000 habitants ne s'est pas trompée depuis près de cinquante ans et l'élection de Ronald Reagan.