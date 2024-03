Le corps d'un soldat israélien tué le 7 octobre retenu à Gaza, selon l'armée israélienne

Son père, le rabbin Daniel Perez, avait affirmé samedi soir lors d'un rassemblement en faveur de la libération des otages que "tous les otages enlevés de leurs berceaux, de leurs lits et ceux qui défendaient leur peuple doivent revenir sans conditions".

L'armée indique dans un communiqué que le capitaine Daniel Perez, 22 ans, a été tué le 7 octobre et que "son corps est aux mains d'une organisation terroriste".

Au total, environ 250 Israéliens et étrangers ont été enlevés et emmenés à Gaza le 7 octobre. Fin novembre, une trêve d'une semaine entre Israël et le Hamas avait permis la libération de 105 personnes en échange de 240 prisonniers palestiniens.

Selon des médias israéliens, Israël exige, dans le cadre des discussions actuelles autour d'une nouvelle trêve, que le Hamas fournisse une liste précise des otages encore vivants mais le mouvement palestinien a dit ignorer qui était "vivant ou mort" parmi eux.