Le dirigeant australien rencontrera Xi Jinping en Chine en novembre

Le Premier ministre australien se rendra en Chine début novembre pour rencontrer le président Xi Jinping, ont annoncé les autorités australiennes dimanche, marquant le réchauffement des relations entre Pékin et Canberra.

Le Premier ministre Anthony Albanese, qui avait annoncé en septembre cette visite en Chine, a décidé d'effectuer ce voyage du 4 au 7 novembre, après que la Chine a levé ses surtaxes sur le vin australien.

"J'ai hâte de me rendre en Chine, une étape importante pour garantir des relations stables et productives", a déclaré M. Albanese dans un communiqué. "Je me félicite des progrès que nous avons accomplis pour que les produits australiens, y compris le vin australien, reviennent sur le marché chinois", a ajouté le dirigeant.