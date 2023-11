Le Hamas affirme avoir tiré 16 roquettes du Liban vers Israël

Les bombardements israéliens ont fait plus de 10.000 morts dans la bande de Gaza, a annoncé lundi le Hamas, près d'un mois après le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien contre Israël.

Le Hamas, un allié du puissant mouvement armé libanais Hezbollah, dispose de combattants au Liban et sa branche armée a revendiqué plusieurs tirs contre Israël à partir du sud du pays depuis le début de la guerre le 7 octobre.

La zone frontalière entre le Liban et Israël est le théâtre d'échanges de tirs quotidiens entre l'armée israélienne d'une part et le Hezbollah pro-iranien et ses alliés, dont le Hamas, depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre.