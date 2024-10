Le Hezbollah dit avoir lancé une "salve de roquettes" sur Safed dans le nord d'Israël

Le Hezbollah a dit mardi avoir lancé une "salve de roquettes" sur la ville de Safed et une base militaire proche dans le nord d'Israël, en guerre ouverte au Liban avec la formation pro-iranienne.

Durant la journée, le Hezbollah a assuré avoir visé plusieurs chars et bulldozers israéliens dans des villages frontaliers du sud du Liban, tout en affirmant avoir tiré des roquettes sur le territoire de son voisin. Depuis un an, Israël et le Hezbollah échangent des tirs transfrontaliers. Depuis l'escalade du 23 septembre, au moins 1.315 personnes ont été tuées au Liban, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.