Le Hezbollah libanais tire plus de 200 roquettes sur l'État hébreu, Israël réplique

Le Hezbollah libanais a déclaré avoir tiré "plus de 200 roquettes de différentes sortes" sur cinq positions israéliennes jeudi en représailles à la mort dans le sud du Liban d'un haut commandant du mouvement chiite libanais, tué dans une frappe israélienne. L'armée israélienne, quant à elle, a indiqué frapper les sites de lancement de projectiles dans le sud du Liban.

"Dans le cadre de la riposte à l'attaque et à l'assassinat perpétrés par l'ennemi" à Tyr, dans le sud du Liban, des combattants du Hezbollah ont attaqué cinq positions sur le plateau syrien du Golan annexé par Israël et dans le nord d'Israël avec "plus de 200 roquettes de différentes sortes", selon un communiqué du groupe.

L'armée israélienne, quant à elle, a fait état d'alertes aux roquettes et aux incursions aériennes partout dans le nord d'Israël jusqu'au plateau du Golan occupé.