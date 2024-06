Le long chemin du Honduras pour cesser d'être un narco-État

M. Hernandez, 55 ans, condamné à 45 ans de prison pour trafic international de drogue, a participé à un réseau qui a expédié environ 400 tonnes de cocaïne aux Etats-Unis entre 2004 et 2022, et l'a protégé, sous ses divers mandats de député, de président du parlement unicaméral, puis de président de la République.

La première femme présidente du Honduras, Xiomara Castro, qui a promis de s'attaquer au trafic de drogue, à la corruption et à la pauvreté, a hérité d'un pays où policiers, soldats, juges, élus et hommes d'affaires, ont tous eu, et pour certains ont encore, des liens avec les réseaux de trafic de drogue.

"Le monde de la drogue a placé ses pions dans l'appareil d'État", résume pour l'AFP Reina Rivera, avocate spécialisée dans les droits humains. Pour le ministre de la Sécurité, Gustavo Sanchez, avec l'arrestation de M. Hernandez "la structure criminelle a été décapitée" mais "le corps continue de fonctionner".

- Des institutions infiltrées -

Xiomara Castro "doit gouverner avec les structures avec lesquelles Hernandez a gouverné", des institutions infiltrées par les cartels, a déclaré le sociologue Pablo Carias. Et selon lui, des rumeurs continuent de circuler à propos de hauts fonctionnaires impliqués dans des activités illicites.