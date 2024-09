Le maire de New York, Eric Adams, en chute libre

ANGELA WEISS

Ancien policier issu d'une famille modeste, deuxième maire afro-américain de l'histoire de New York, Eric Adams promettait du renouveau et du "style": moins de trois ans après son élection, son mandat ne tient plus qu'à un fil après son inculpation pour corruption.

Le démocrate de 64 ans a été inculpé par le parquet fédéral de Manhattan dans une vaste affaire de financement illégal de campagne et de corruption liée à la Turquie. Il a été accusé jeudi d'avoir été "arrosé" de pots-de-vin pendant des années et d'avoir "gravement rompu le lien de confiance avec le public", selon le procureur Damian Williams.