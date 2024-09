Le pape conclut à Singapour le plus long voyage de son pontificat en rassurant sur sa santé

Tiziana FABI

Le pape François conclut vendredi à Singapour une éprouvante tournée de 12 jours dans quatre pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, le plus long et lointain voyage de son pontificat lors duquel il aura rassuré sur son état de santé.

Dans la matinée, François, 87 ans, rencontrera des personnes âgées et malades puis s'adressera à des jeunes dans le cadre d'une rencontre interreligieuse dans une école catholique de Singapour. Il doit ensuite quitter la cité-Etat en fin de matinée pour rentrer à Rome où il est attendu à 18H25 (16H25 GMT).