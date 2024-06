Le Parlement suédois approuve un accord de défense avec les Etats-Unis

Le Parlement suédois a approuvé mardi à une large majorité un accord de défense avec les Etats-Unis, qui selon ses opposants ouvre la voie à un déploiement d'armes nucléaires et à l'installation de bases américaines permanentes en Suède.

L'Accord de coopération de défense (DCA), signé par Stockholm et Washington en décembre, a été approuvé par 266 des 349 députés, 37 votant contre et 46 étant absents.

L'accord signé par Stockholm et Washington en décembre permet aux forces américaines d'accéder à 17 bases de défense suédoises et de stocker des équipements militaires, des armes et munitions dans le pays.

Pour ses détracteurs, l'accord aurait dû stipuler que la présence d'armes nucléaires serait interdite en Suède. "Nous voulons que la loi interdise l'entrée d'armes nucléaires sur le sol suédois", a dit la députée Verts Emma Beginger lors du débat au Parlement mardi.

"Le gouvernement a malheureusement choisi de signer un accord qui ne ferme pas la porte aux armes nucléaires, et le parti des Verts va voter non à cet accord", a-t-elle ajouté.