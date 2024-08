Le Premier ministre indien en Pologne, avant de se rendre en Ukraine

M. Modi est le premier chef du gouvernement indien à aller en Ukraine et le premier en 45 ans à s'être rendu en Pologne, un allié indéfectible de Kiev.

"Je viens d'atterrir en Pologne. J'attends avec impatience les prochains points à l'ordre du jour. Cette visite donnera un élan aux relations entre l'Inde et la Pologne et profitera à nos deux nations", a écrit M. Modi, en polonais et en anglais, sur son site sur X.

Le Premier ministre indien doit rencontrer jeudi dans la matinée son homologue polonais Donald Tusk, puis le chef de l'Etat, Andrzej Duda.

- Un "partenariat stratégique" -

Avec Inde, "nous voulons signer un partenariat stratégique, comme nous en avons un avec la Corée (du Sud), le Japon et la Chine", couvrant les domaines politiques, diplomatiques, commerciaux, scientifiques et culturels", a déclaré mercredi le vice-ministre polonais des Affaires étrangères Wladyslaw Teofil Bartoszewski.