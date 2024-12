Le président brésilien opéré d'urgence après un "grave" accident domestique: son médecin donne de ses nouvelles

Le président brésilien Lula, 79 ans, a subi une opération réussie pour une hémorragie intracrânienne après une chute en octobre. Son état est stable et sans séquelles, selon ses médecins. Déjà tourné vers 2026, Lula reste sous surveillance à Sao Paulo.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, 79 ans, a été opéré dans la nuit de lundi à mardi en urgence à Sao Paulo pour une "hémorragie intracrânienne" et "se porte bien", à moins de deux ans de la prochaine élection présidentielle.

L'état de santé du président brésilen Luiz Inacio Lula da Silva est "stable" et il ne présente "aucune séquelle" a annoncé son médecin.

"Il est stable, parle normalement et s'alimente", a déclaré en conférence de presse le docteur Roberto Kalil, estimant que Lula devrait rester à l'hôpital "jusqu'à la semaine prochaine".

L'hémorragie est liée à l'accident domestique subi par Lula le 19 octobre, a ajouté la même source.

Le président de gauche, revenu au pouvoir en 2023 et possible candidat à sa succession en 2026, s'était alors cogné à l'arrière de la tête lors d'une chute dans les toilettes, qui l'avait obligé à une série d'examens et à annuler son déplacement en Russie pour le sommet des Brics.