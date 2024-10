Le virus de Marburg identifié au Rwanda, selon l'OMS

Le Rwanda et l'OMS enquêtent actuellement sur l'origine de l'infection. Il s'agit de la première diffusion du virus de Marburg dans le pays. L'année dernière, la Guinée équatoriale avait déclaré une épidémie de ce virus, qui était auparavant également présent en Tanzanie.

Le virus de Marburg est un agent pathogène rare mais très contagieux qui sévit principalement en Afrique centrale et orientale. La maladie est transmise à l'homme par les chauves-souris et se propage par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées ou via des surfaces. Les symptômes comprennent une forte fièvre, des vomissements importants et la présence de sang dans les selles. L'infection, apparentée au virus Ebola, est mortelle dans la plupart des cas. Il n'existe pas de vaccin pour la combattre.