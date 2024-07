L'enlumineur de Téhéran

A 51 ans, Mohammad Hossein Aghamiri est considéré comme l'un des maîtres iraniens de l'enluminure, l'art de l'illustration et de l'embellissement des manuscrits ou des textes, qu'il exerce depuis "plus de 30 ans".

Le moindre trait de travers, même minuscule, viendrait rompre l'harmonie symétrique du "shamsa" (représentation symbolique du soleil), une oeuvre d'environ 50 centimètres de diamètre aux motifs abstraits, géométriques et floraux entrelacés, qu'il a débuté il y a plus de quatre mois et qu'il compte terminer d'ici "un mois et demi".

Pour peindre, Mohammad Hossein Aghamiri utilise des pigments naturels, comme le lapis-lazuli ou le safran, de la gouache mais aussi beaucoup d'or pur, qui vient de Chine.

"L'or a une très grande attraction visuelle. Et, comme il est cher, il renforce la valeur de l'oeuvre aux yeux de celui qui la regarde", explique-t-il.