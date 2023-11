L'éruption du volcan Ulawun en Papouasie-Nouvelle-Guinée provoque un nuage haut de 15 km

L'agence de presse japonaise Kyodo, citant le service météorologique national, a écrit lundi que l'éruption pourrait provoquer un tsunami qui pourrait atteindre le Japon. Aucune alerte au tsunami n'a toutefois été émise par les autorités nipponnes. Le volcan est entré en éruption lundi après-midi (heure locale).

Avec une altitude d'environ 2.300 mètres, le volcan Ulawun est la plus haute montagne de l'archipel isolé de Bismarck, sur la plus grande île de Nouvelle-Bretagne, qui compte un peu plus de 500.000 habitants. Depuis 1970, plusieurs grandes éruptions ont provoqué de violentes coulées de lave. Plus de 1.000 personnes ont été tuées dans ces catastrophes.