Les Bosniaques commémorent le génocide de Srebrenica

Des milliers de personnes sont attendues jeudi aux cérémonies marquant le 29e anniversaire du massacre des musulmans de Srebrenica, deux mois après la création à l'ONU d'une Journée internationale de commémoration de ce génocide.

Les participants assisteront aux funérailles de quatorze victimes dont les restes ont été retrouvés et identifiés depuis le précédent anniversaire du massacre. Parmi elles, un mineur, Beriz Mujic, qui avait 17 ans, et dont le frère et le père ont également été tués, selon l'Institut bosnien pour les personnes disparues.