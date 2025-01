"Les États-Unis sont la risée du monde entier": Donald Trump s'en prend à Joe Biden et au FBI après l'attaque à La Nouvelle-Orléans

Donald Trump critique notamment la "politique de frontières ouvertes" de Joe Biden après l'attaque à la voiture-bélier qui a fait au moins quinze morts et une trentaine de blessés à La Nouvelle-Orléans. "Voilà ce qui arrive quand vous avez des frontières ouvertes avec un leadership faible, inefficace et pratiquement inexistant", écrit encore celui qui sera investi le 20 janvier prochain.

L'auteur présumé de l'attaque qui a fait au moins 15 morts à la Nouvelle-Orléans a été identifié comme Shamsud-Din Jabbar, un citoyen américain natif du Texas qui aurait été "inspiré" par le groupe Etat islamique.

Le futur président américain avait déjà fait le lien la veille, sans preuve, entre l'attaque et l'immigration clandestine, affirmant que "les criminels qui arrivent sont bien pires que les criminels que nous avons dans notre pays".

Il a également fait le lien jeudi avec les différentes affaires judiciaires dans lesquelles il était poursuivi ces deux dernières années. "Le ministère de la Justice, le FBI et les procureurs démocrates de l'État n'ont pas fait leur travail. Ils sont incompétents et corrompus. Ils ont passé tout leur temps à attaquer illégalement leur opposant politique, MOI, plutôt que de se concentrer sur la protection des Américains face à la vermine violente de l'extérieur et de l'intérieur qui a infiltré tous les domaines de l'Etat et de notre pays lui-même", a-t-il lancé.