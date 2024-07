Les microplastiques pénètrent profondément dans l'organisme des poissons (étude)

Ben Stansall

Omniprésents dans l'environnement, les microplastiques pénètrent profondément dans l'organisme des poissons, jusqu'à se retrouver en grand nombre dans les filets que nous mangeons, révèle une étude canadienne publiée mercredi et réalisée près de Toronto.

En analysant 45 poissons d'eau douce issus d'un lac d'une zone urbaine et industrielle de l'est canadien, des chercheurs de l'Université de Toronto et du ministère de l'Environnement de la province de l'Ontario ont constaté qu'ils contenaient en moyenne 138 microplastiques par individu, soit 17 fois plus que les estimations d'études précédentes.