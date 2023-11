Les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération de 50 otages se poursuivent

Les négociations autour d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération de 50 femmes et enfants retenus en otage par le Hamas se poursuivent, a confirmé jeudi à l'agence dpa une source proche des pourparlers.

L'accord en cours de discussion concernerait une pause de trois à cinq jours dans les combats, une augmentation de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, ainsi que la libération d'un nombre de femmes et d'enfants détenus dans les prisons israéliennes. Le Hamas donnerait son accord de principe sur ces points, indique la source interrogée par dpa.

Une source égyptienne a pour sa part indiqué que l'accord inclut la libération de 50 femmes et enfants otages du Hamas en échange de la libération de 75 femmes et enfants palestiniens retenus par Israël. L'aide humanitaire envoyée via le poste-frontière de Rafah passerait à 200 camions par jour et du carburant pourrait être livré quotidiennement.