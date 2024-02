Les Salvadoriens savourent "la paix, la tranquilité, la liberté" retrouvées

Il règne à San Salvador une atmosphère inhabituellement légère avant l'ouverture des urnes dimanche. Les gangs mis au pas avec la "guerre" lancée depuis 2022 par le président Nayib Bukele et le spectre de la violence disparu, les Salvadoriens savourent "la paix, la tranquillité et la liberté" retrouvées.

Plus de 75.000 membres supposés de gangs ont été arrêtés dans le cadre de l'état d'urgence toujours en vigueur, mettant fin à l'extorsion et à la peur de se déplacer, surtout la nuit.

Il esquisse à la tombée du jour sur une place publique des pas de danse improvisés au son d'un groupe de musique, chose totalement impensable il y a deux ans à peine. "On appelle ça la paix, la tranquillité, la liberté... Je pensais que c'était quelque-chose que je ne verrai jamais de mes yeux", s'émeut-il.

"Plus que jamais, nous sommes en démocratie car nous avons un président qui pense aux Salvadoriens, qui gouverne pour les Salvadoriens", dit à l'AFP Alvaro Perez, un charpentier de 47 ans.

Si ces arrestations sans mandat judiciaire et le déploiement de l'armée dans les rues s'accompagnent d'allégations de violations généralisées des droits humains sous l'égide d'un président qui concentre désormais tous les pouvoirs, la réponse est invariable : la baisse drastique du taux de criminalité dans le pays.

Les meurtres imputables aux maras, les bandes criminelles, sont passés de plus de 800 en 2019, année de l'élection de M. Bukele, à plus de 400 en encore 2021, à 57 l'année dernière, selon l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled).

Nayib Bukele, 42 ans, est de loin le dirigeant le plus populaire d'Amérique latine (90% d’opinions favorables selon le Latinbarometro) et devrait l'emporter haut la main lors du premier tour de scrutin dimanche.