Liasses et lingots d'or: un sénateur américain à nouveau poursuivi pour corruption

Selon le procureur Damian Williams, le sénateur a accepté entre 2018 et 2022 des "centaines de milliers de dollars" de pots-de-vin de la part de trois habitants du New Jersey, "utilisant son pouvoir et son influence pour protéger et enrichir ces hommes d'affaires et soutenir le gouvernement égyptien".

Son épouse Nadine Menendez est également poursuivie.