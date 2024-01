Liban: HRW appelle à libérer un fils de Kadhafi détenu sans jugement

Le fils de l'ancien dirigeant libyen avait deux ans au moment de la disparition de cet influent dignitaire, souligne l'organisation de défense des droits humains dans un communiqué.

Mouammar Kadhafi avait été mis en cause par les autorités libanaises dans la disparition de l'imam Sadr et de deux de ses compagnons, et l'affaire empoisonne depuis les relations libano-libyennes.

"La détention apparemment arbitraire de Hannibal Kadhafi sur la base d'accusations fallacieuses, après qu'il a passé huit ans en détention provisoire, tourne en dérision le système judiciaire libanais", a déclaré Hanan Salah, une responsable de HRW dans la région.