Liban: le Hezbollah lance des roquettes sur le nord d'Israël après la mort d'un civil

L'agence de presse officielle libanaise ANI, avait indiqué plus tôt qu'un civil avait été tué dans une frappe israélienne sur la localité d'el-Boustane. D'après le maire d'el-Boustane, Adnane Ahmad, la victime était un agriculteur âgé d'une cinquantaine d'années, dont la maison a été touchée par la frappe.

De son côté, l'armée israélienne a affirmé dans un communiqué avoir "identifié un terroriste entrant dans une structure militaire du Hezbollah" dans la région frontalière de Yarine. "Peu après, l'aviation israélienne a frappé la structure militaire depuis laquelle le terroriste opérait", a-t-elle ajouté.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah, qui soutient le mouvement islamiste palestinien, échange régulièrement des tirs transfrontaliers avec l'armée israélienne. Près de neuf mois de violences entre le Hezbollah et l'armée israélienne ont fait au moins 493 morts au Liban, dont une majorité de combattants du Hezbollah et 95 civils, selon un décompte de l'AFP.

Du côté israélien, au moins 15 soldats et 11 civils ont été tués, selon Israël,