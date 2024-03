Liban: un responsable allié du Hamas a échappé à une attaque israélienne

Depuis le début en octobre de la guerre entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste libanais Hezbollah échange quotidiennement des tirs avec Israël à la frontière israélo-libanaise, en soutien à son allié palestinien dans la bande de Gaza.

Israël riposte par des bombardements et des raids qui visent de plus en plus en profondeur le territoire libanais, et cible régulièrement des responsables du Hezbollah et du mouvement islamiste Hamas.

La frappe sur Souairi était la première depuis le début des violences à viser cette région, proche de cinq kilomètres de la frontière du Liban avec la Syrie.