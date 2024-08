Libye: neuf morts dans des combats entre groupes armés près de Tripoli

Un responsable de sécurité de la capitale a précisé à l'AFP que les combats ont éclaté entre deux groupes armés "après des escarmouches et une dispute qui s'est transformées en un échange de tirs et l'utilisation d'armes de moyen calibre".

Selon des témoins, les combats ont éclaté en milieu de journée et se sont poursuivis pendant des heures.

"Le bilan des affrontements a atteint neuf morts", a indiqué le Service des ambulances et secours de la capitale dans un communiqué, accompagné de photos de ses membres récupérant des corps dans différents endroits dans la banlieue de Tajoura.

"Les affrontements se sont arrêtés et les deux camps se sont retirés des lieux", a-t-il ajouté sous couvert de l'anonymat, faisant état de morts et de blessés.

Les deux groupes armés sont affiliés au Gouvernement d'union nationale (GNU) basé à Tripoli (ouest) qui n'a pas commenté jusqu'ici ces heurts.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par les violences et divisée entre deux camps rivaux, avec à l'ouest le GNU d'Abdelhamid Dbeibah, reconnu par l'ONU, face à un exécutif parallèle affilié au camp du puissant maréchal Khalifa Haftar, qui règne sur l'est et une partie du sud.