L'Iran frappera "toutes les infrastructures" d'Israël s'il est attaqué

"Si le régime sioniste, qui est devenu fou, n'est pas contrôlé par ses soutiens américain et européen et veut poursuivre ces crimes ou agir contre notre souveraineté et notre intégrité territoriale, l'opération comme celle de ce soir (mardi) sera répétée avec une plus grande intensité et toutes les infrastructures du régime seront visées", a déclaré le général Bagheri à la télévision d'Etat iranienne.

L'Iran a lancé 200 missiles contre Israël lors de son attaque de mardi soir, a affirmé la télévision d'Etat iranienne.

L'armée israélienne avait pour sa part affirmé plus tôt que l'Iran avait tiré environ 180 missiles en direction de son territoire, et que la plupart avaient été interceptés.