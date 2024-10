L'Iran s'est entretenu avec plusieurs pays européens après l'attaque contre Israël

Abbas Araghchi a notamment parlé avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, son homologue français Jean-Noël Barrot, ainsi qu'à plusieurs autres ministres européens, selon l'agence IRNA.

L'attaque de missiles contre Israël est désormais terminée, a ajouté le ministre iranien à l'IRNA. "Mais si le régime sioniste mène des représailles, notre réponse sera encore plus sévère", a-t-il déclaré, faisant référence à d'éventuelles ripostes israéliennes. Il a souligné que l'Iran ne cherchait pas l'escalade, mais ne craignait pas non plus la guerre.