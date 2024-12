Loi martiale en Corée du Sud: l'ex-ministre de la Défense, Kim Yong-hyun, tente de se suicider en prison

Mardi soir peu avant minuit , "l'ancien ministre de la Défense Kim Yong-hyun a fait une tentative de suicide au centre de détention de Dongbu, à Séoul", a-t-il dit.

La Corée du Sud est plongée dans le chaos politique depuis la tentative manquée du président Yoon Suk Yeol d'imposer la loi martiale dans la nuit du 3 au 4 décembre. Il avait été obligé de l'abroger à peine six heures plus tard sous la pression du Parlement, pourtant investi par des soldats, et de la rue.

Une tentative de pendaison

Kim Yong-hyun, en fonction au moment de ce coup de force, avait démissionné jeudi et était détenu depuis dimanche. Il a essayé de se prendre, a expliqué le ministère de la Justice dans un communiqué.