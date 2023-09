L'ONU réclame une enquête "exhaustive" sur la mort de dizaines de manifestants en RDC

L'enquête des autorités doit examiner "de manière exhaustive l'usage de la force par les forces de sécurité" et également être "approfondie, efficace et impartiale", a souligné Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme lors d'un point de presse à Genève.

La répression de cette manifestation, organisée par une secte et dirigée contre les forces de l'ONU déployées en RDC, a fait 48 morts et 75 blessés, selon un document interne des Forces armées congolaises (FARDC) consulté par l'AFP et authentifié par des sources militaires et du renseignement.

"Les responsables des violations doivent être amenés à répondre de leurs actes, quelle que soit leur affiliation", a encore souligné Mme Shamdasani.

Mme Shamdasani a précisé que 222 personnes ont été arrêtées au cours de l'opération "y compris des femmes et des enfants".