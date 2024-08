L'opposition appelle Maduro à mettre fin à la violence et à libérer les personnes arrêtées

Le candidat de l'opposition vénézuélienne Edmundo Gonzalez Urrutia, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet, a appelé samedi le président Nicolas Maduro "à mettre fin à la violence et aux persécutions".

La Cour suprême, saisie par ce dernier, a de son côté rappelé que sa décision de valider le résultat de la présidentielle, contesté par l'opposition et une partie de la communauté internationale, sera "sans appel".

"M. Nicolas Maduro, je vous demande au nom de tous les Vénézuéliens de mettre fin à la violence et à la persécution et de libérer immédiatement tous les compatriotes détenus arbitrairement", a lancé sur les réseaux sociaux M. Gonzalez Urrutia, qui n'a pas été vu publiquement depuis plus d'une semaine.