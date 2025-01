Los Angeles: émouvantes retrouvailles entre des habitants et leurs animaux perdus pendant les incendies

Quand les flammes se sont dangereusement rapprochées de la maison de Serena Null, au nord de Los Angeles, son chat Domino s'est enfui malgré tous ses efforts pour l'attraper. "On pouvait voir le feu depuis l'entrée, on n'avait juste pas pas assez de temps, on a dû le laisser", explique, bouleversée, la jeune femme de 27 ans, qui vit dans la ville d'Altadena, l'une des plus touchées par les incendies dévasteurs de la semaine dernière.

En retournant le lendemain sur les lieux, la maison est partie en fumée et Domino était introuvable. Serena Null a alors pensé qu'elle ne reverrait jamais le félin noir et blanc aux yeux verts perçants. Jusqu'à ce que vendredi elle éclate en sanglots en le retrouvant vivant.

"J'étais tellement soulagée et juste tellement contente qu'il soit là", confie-t-elle devant le siège de l'organisation Pasadena Humane où